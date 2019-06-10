الجيش: عدد من الاصابات بإشكال في بلدة عين دارة تطور إلى إطلاق نار

اعلنت ​قيادة الجيش​ - ​مديرية التوجيه​ في بيان عن "حصول إشكال في بلدة ​عين دارة​، بتاريخ اليوم بين عمال الكسارات من جهة وعناصر من البلدية المذكورة من جهة ثانية تطور إلى تضارب و​إطلاق نار​، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وعلى الأثر، تدخلت قوة من الجيش مع وحدة من ​قوى الأمن الداخلي​، فأوقفت جميع مطلقي النار، وعملت على إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

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