الجيش : زورقان حربيان تابعان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان ان "زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 9/6/2019 الساعة 15.43، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 205 أمتار، ولمدة دقيقتين".

واشار الجيش في بيانه الى انه "بتاريخ 10/6/2019 أقدم زورق حربي مماثل، ما بين الساعة 3.54 والساعة 9.36، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على ثلاثة مراحل لمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار".

اضاف البيان "تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".