مصادر الحريري لـ LBC: متمسك بتفعيل التسوية لانقاذ الوضع الاقتصادي

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة "LBC" أن "الحريري متمسك بتفعيل التسوية لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​، ولذلك التزم الصمت رغم المواقف والحملات التي استهدفته و استهدفت ​تيار المستقبل​".

وأشارت المصادر الى ان "الحريري أرسل رسالة شفهية الى باسيل مفادها أن الطريقة في التعبير عن افكاره تؤدي الى ردات فعل تؤثر على ​لبنان​".