أكدت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة "LBC" أن "الحريري متمسك بتفعيل التسوية لانقاذ الوضع الاقتصادي، ولذلك التزم الصمت رغم المواقف والحملات التي استهدفته و استهدفت تيار المستقبل".
وأشارت المصادر الى ان "الحريري أرسل رسالة شفهية الى باسيل مفادها أن الطريقة في التعبير عن افكاره تؤدي الى ردات فعل تؤثر على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحريري لـ LBC: متمسك بتفعيل التسوية لانقاذ الوضع الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.