الجيش: اصابة عسكري بتعرّض مركزين تابعين للجيش في بعلبك لإطلاق نار

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان انه إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ الجيش عملية دهم في بلدة الكنيسة أسفرت عن مقتل مطلوبَين اثنين واصابة أخر وتوقيف خمسة آخرين، تعرض مركزان تابعان للجيش في مدينة بعلبك، لإطلاق نار من قبل مسلحين، فرد عناصر الجيش على مصدر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومواطنَين بجروح طفيفة نتيجة الرصاص الطائش.
كما وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم.
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