الجيش: اصابة عسكري بتعرّض مركزين تابعين للجيش في بعلبك لإطلاق نار

اعلنت قيادة ​الجيش​- ​مديرية التوجيه​ في بيان انه إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ الجيش عملية دهم في بلدة الكنيسة أسفرت عن مقتل مطلوبَين اثنين واصابة أخر وتوقيف خمسة آخرين، تعرض مركزان تابعان للجيش في ​مدينة بعلبك​، ل​إطلاق نار​ من قبل مسلحين، فرد عناصر الجيش على مصدر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومواطنَين بجروح طفيفة نتيجة ​الرصاص الطائش​.

كما وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم.