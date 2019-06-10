وفاة طفل سوري سقوطا من شرفة منزله في كفررمان

توفي الطفل ي. ا. ا. ع (4 سنوات) إثر سقوطه من على شرفة منزل والده الكائن في الطبقة الرابعة بأحد المباني السكنية في ​بلدة كفررمان​ الجنوبية. والطفل من التابعية السورية ومن سكان بلدة كفررمان.

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