أرسلان: احترنا من أي باب بريدون إدخال الفتنة إلى الجبل

أكد رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" ​طلال أرسلان​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "اننا احترنا من أي باب يريدون إدخال الفتنة الى الجبل عبر سبلين او ​مطمر الناعمة​ او ​الكوستابرافا​ او ​ضهر البيدر​ او عبر بحوارة وما ادراك ما بحوارة وما خلفيتها من سطو على أملاك الناس، مهزلة ليس من بعدها مهزلة".

ولفت أرسلان الى أن "الظلم بالسّويّة عدل بالرعيّة كفى متاجرة بأرزاق ولقمة عيش الناس، مرّة مع القانون و​القضاء​ وآلاف المرّات ضد القانون والقضاء وضد ​الدولة​ وهيبتها".