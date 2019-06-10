وهاب لجنبلاط: بيكفي بقا الناس بحاجة للإستقرار وترفض الفتنة

توجه رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بالقول: "يا وليد بك ما بتحرز الشراكة بمعمل فتوش إنو نعمل عين داره تانية بين ​الدروز​، بيكفي بقا الناس بحاجة للإستقرار وترفض الفتنة".

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