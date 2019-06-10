جنبلاط: القضاء لا يميز بين اهل عين داره الشرفاء وعصابات فتوش وشركاءه

سأل رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ما هو هذا ​القضاء​ الذي لا يميز بين اهل عين داره الشرفاء وعصابات فتوش وشركاءه، ويحتجز الذين دافعوا عن انفسهم حماية لاملاكهم وكراماتهم وتصدوا للعدوان".

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