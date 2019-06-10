الخارجية اليونانية تدين إحراق سيارتين دبلوماسيتين لتركيا في سيلانيك

دانت وزارة الخارجية اليونانية إضرام النار بسيارتين دبلوماسيتين تركيتين في مدينة سيلانيك، إحداهما للقنصلية العامة التركية في سيلانيك، والأخرى لموظف تركي في بنك البحر الأسود للتجارة والتنمية في سيلانيك.
ووصفت الوزارة "عملية الاعتداء على السيارتين الدبلوماسيتين بغير المقبولة وغير المسؤولة"، لافتة إلى أن "مثل هذه العمليات لن تحقق أهدافها"، مؤكدة أن "السلطات اليونانية ستحاسب الفاعلين أمام القضاء".
يذكر أن النيران أدت إلى أضرار طفيفة بالسيارات المجاروة للسيارتين التركيتين اللتين احترقتا بشكل كامل رغم تدخل طواقم الإطفاء.
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