المرصد: مقتل 25 مدنيا في قصف لقوات النظام في شمال غرب سوريا

قتل 25 مدنيا بينهم سبعة أطفال الاثنين في قصف لقوات ​النظام السوري​ وحليفته ​روسيا​ في انحاء مختلفة من ​محافظة إدلب​ بشمال غرب ​سوريا​، وفق ما أفاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​. وأورد المرصد أن 13 من القتلى سقطوا في غارات جوية لقوات النظام استهدفت قرية جبالا في محافظة إدلب.

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