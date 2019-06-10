متحدثة أممية: غوتيريس يؤكد ثقته في مبعوثه الخاص إلى اليمن

أكدت إري كانيكو المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ أن الأخير "يضع ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص إلى اليمن ​مارتن غريفيث​".

كلام كانيكو جاء بعد استقالة وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ التي تمّت بعد 3 أسابيع من شكوى رسمية قدمها الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​ إلى غوتيريس، انتقد فيها أداء غريفيث.

يذكر أن في أيار الماضي، دعا ​البرلمان اليمني​ الحكومة إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي "إلى حين التزامه بقرارات ​الأمم المتحدة​".

وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تشهد حربًا للعام الخامس على التوالي بين القوات الموالية للحكومة الشرعية ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.

ومنذ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده ​السعودية​، القوات الحكومية في مواجهة ​الحوثيين​، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة.