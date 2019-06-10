أكدت إري كانيكو المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الأخير "يضع ثقته المطلقة في مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث".
كلام كانيكو جاء بعد استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني التي تمّت بعد 3 أسابيع من شكوى رسمية قدمها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى غوتيريس، انتقد فيها أداء غريفيث.
يذكر أن في أيار الماضي، دعا البرلمان اليمني الحكومة إلى عدم التعاطي مع المبعوث الأممي "إلى حين التزامه بقرارات الأمم المتحدة".
وتجدر الإشارة إلى أن البلاد تشهد حربًا للعام الخامس على التوالي بين القوات الموالية للحكومة الشرعية ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول 2014.
ومنذ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدثة أممية: غوتيريس يؤكد ثقته في مبعوثه الخاص إلى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.