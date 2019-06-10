أشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان"، إلى أن "نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حجي، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي"، لافتة إلى أنه "في هذا السياق تم بحث مهام التسوية السياسية الطويلة الأمد في ليبيا واليمن وفلسطين ومنطقة الخليج".
وأكدت الخارجية الروسية أن "الجانبين أعارا اهتمامًا كبيرًا للوضع في سوريا وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن".
يذكر أن العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال مستمرًا، واتفق على قائمتي أعضاء اللجنة عن الحكومة السورية والمعارضة. ولا يزال العمل جاريًا للاتفاق على قائمة أعضاء عن المجتمع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.