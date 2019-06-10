فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني

أشارت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان"، إلى أن "نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ بحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حجي، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة المطروحة على جدول أعمال ​مجلس الأمن الدولي​"، لافتة إلى أنه "في هذا السياق تم بحث مهام التسوية السياسية الطويلة الأمد في ​ليبيا​ و​اليمن​ و​فلسطين​ ومنطقة الخليج".

وأكدت الخارجية الروسية أن "الجانبين أعارا اهتمامًا كبيرًا للوضع في ​سوريا​ وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن".

يذكر أن العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال مستمرًا، واتفق على قائمتي أعضاء اللجنة عن ​الحكومة السورية​ والمعارضة. ولا يزال العمل جاريًا للاتفاق على قائمة أعضاء عن ​المجتمع المدني​.