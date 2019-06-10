اخبار العالم

فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشارت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان"، إلى أن "نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ بحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر حجي، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة المطروحة على جدول أعمال ​مجلس الأمن الدولي​"، لافتة إلى أنه "في هذا السياق تم بحث مهام التسوية السياسية الطويلة الأمد في ​ليبيا​ و​اليمن​ و​فلسطين​ ومنطقة الخليج".

وأكدت الخارجية الروسية أن "الجانبين أعارا اهتمامًا كبيرًا للوضع في ​سوريا​ وحولها مع التركيز على مهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن".

يذكر أن العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية لا يزال مستمرًا، واتفق على قائمتي أعضاء اللجنة عن ​الحكومة السورية​ والمعارضة. ولا يزال العمل جاريًا للاتفاق على قائمة أعضاء عن ​المجتمع المدني​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيرشينين يبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع مسؤول إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا