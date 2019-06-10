محكمة فرجينيا تقرر محاكمة جورج نادر

أفادت قناة "الجزيرة" بأن "​محكمة​ ​فرجينيا​ قررت أن التهمة الموجهة لمستشار ولي عهد ​أبو ظبي​ السابق ورجل الأعمال اللبناني ​جورج نادر​ تستوجب المحاكمة". وكانت ​محكمة​ أميركية قد رفضت الإفراج المشروط عن ​نادر​. كما وكانت محكمة فدرالية في ولاية ​نيويورك​ الأميركية قد امرت منذ يومين بترحيل نادر إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينيا على خلفية تهم تتعلق بحيازة ونقل مواد إباحية للأطفال.

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