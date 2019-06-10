الحرية والتغيير في السودان: تعليق الإضراب والعصيان المدني غدًا

أكّد القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان وجدي صالح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "سيتم تعليق الإضراب والعصيان المدني في البلاد بحلول نهاية يوم غد الثلثاء"، مشيرًا إلى أن "مطلبنا الأساسي هو تحديد المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام"، مشددًا على "أننا بانتظار إعلان المجلس العسكري نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام".
وكشف أن "قوى الحرية ستقدم 8 أسماء لعضوية المجلس الانتقالي بينهم 3 نساء وسنرشح عبدالله حمدوك رئيسًا للوزراء".
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