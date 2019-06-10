ارتطام مروحية بأحد مباني مانهاتن

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"الخليج 365" من نيويورك: قضى شخص حين تحطمت مروحية ظهر الاثنين على سقف ناطحة سحب في قلب مانهاتن، وفق ما افادت أجهزة الاطفاء في نيويورك.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدا فرضية عمل إرهابي.

واوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، ولكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الاشخاص الذين كانوا فيها.

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ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة من حي تايمز سكوير، على برج من 54 طابقا يقع في الجادة السابعة التي تضم خصوصا الفرع الاميركي لمصرف "بي إن بي باريبا".

وحصل فيما كان مطر غزير ينهمر على نيويورك مصحوبا بضباب كثيف.

وأظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات الاميركية انتشارا لعدد كبير من سيارات الاسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة، فيما تم إخلاء الحي موقتا.