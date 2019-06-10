شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يسمح ببيع الخمور فى الدوحة.. المعارضة القطرية تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عضوا آخر من أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، إلى الشخصيات المعارضة للنظام القطرى، حيث خرج الشيخ خليفة بن حسن بن عبدالرحمن العبدالرحمن آل ثانى، أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، لينتقد السماح بوجود الخمور والحانات فى دويلته، داعيا سلطات الحمدين إلى إغلاقها.

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ونقلت موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، خرج الشيخ خليفة بن حسن قوله: "من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولا، وواجبي كمواطن محب لهذه البلد الطيبة ثانيا أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره وأخرجه من كيد كل كائد".

وتابع أحد افراد الأسرة القطرية الحاكمة: "أحد الأصدقاء أخبرنى أنه ذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم المتواجدة في أحد الفنادق المشهورة بالدوحة برفقة عائلته، فبينما هو يتناول الغداء مع عائلته وجد شبابا جالسين على المنضدة المخصصة للشراب في المطعم ويبدو على الشباب حالة السكر وفقدان الوعي التام وأمامهم المشروب".