شكرا لقرائتكم خبر عن عضو من الأسرة القطرية الحاكمة: تنظيم الحمدين خان الحرمين الشريفين وبيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فضح مخططات قطر للإسقاط الدول العربية، مشيرا إلى تورط الدوحة وقناة الجزيرة فى مخطط محاولة إسقاط السودان.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": في كل دولة يكرر تنظيم الحمدين الإرهابي السيناريو المعد مسبقآ، حيث تم تنفيذه في مصر، وعصابة الدوحه تدعم بقوة وقناة الجزيرة تسوّق وتحرض في السودان لتنفيذ مخططات التخريب والفوضى، بدلآ من أن يكون الإعلام يساعد على الطمأنينة والاستقرار أصبحت الجزيرة تحرض على القتل والخراب!

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وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى: لايخفى على أحد خيانة تنظيم الحمدين الإرهابي لأشقائهم، فمن خان الله ورسوله والحرمين الشريفين وبيت المقدس لاغرابه ولاعجب أن يخون أهله وجيرانه!

ووجه أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، رسالة إلى الشعب القطرى قائلا: إخواني الشرفاء مواطني ومسؤولي قطر سجلوا موقف ، لدينكم ، لعروبتكم ونحن أغنياء بالله عن كل محايد ومنخدع.