"عدة الشغل كشفت الجريمة".. طبيب يمزق جسد سيدة ليسرق منزلها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نجحت مباحث البحيرة، في ضبط طبيب بيطري طعن سيدة أثناء محاولته سرقتها داخل منزلها بمنطقة تقسيم الزهراء بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

بدأت الواقعة بصرخات استغاثة لسيدة، على إثر ذلك تجمع الأهالي، ليجدوا صاحبة الصوت مضرجة في دمائها داخل منزلها وبها آثار طعنات متفرقة، وجرى نقلها إلى مستشفى أبو حمص المركزي، لتوضع في قسم العناية المركزة.

وتبين أن الجاني "أ. خ" 31 سنة، طبيب بيطري، وارتكب جريمته بعد أن اكتشفت المجني عليها محاولته سرقتها.

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وكشفت التحريات أن المتهم راقب الشارع الذي يقع فيه العقار لفترة، وعاد لارتكاب جريمته حاملًا معه كيسًا بلاستيكيًا داخله قفطان وطاقية، ارتداهما داخل عمارة قريبة من منزل المجني عليها وخرج ومعه نفس الكيس بعد أن وضع به ملابسه التي كان يرتديها "بنطال وقميص".

عقب ذلك توجه الطبيب اللص ناحية منزل ضحيته ودخل البيت وحاول سرقة مبالغ مالية، إلا أن الأخيرة شعرت به فطعنها 4 طعنات متفرقة في الجسد بسكين كان يحملها معه، ولاذ بالفرار عن طريق سطح المنزل، وأثناء ذلك، عاد وارتدى نفس القميص والبنطال، ووضع القفطان في الكيس وألقاه أسفل سلم عمارة مجاورة.

جرى ضبط المتهم وحرزت الملابس والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.