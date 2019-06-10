انتحار طفلة حملت سفاحًا في كفر الشيخ.. خدعها عامل بوعد الزواج وهتك عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"الحبة القاتلة".. كلمة السر التي لم تجد الفتاة بنت الـ15 ربيعًا أمامها سواها حتى تتخلص من تلك الهموم التي أصبحت تحيط بها من كل جانب، بعدما خدعها عامل وحملت منه سفاحًا وما لبس أن تملص من وعوده بالزواج وتركها وحدها تواجه الجميع بفضيحة جعلتها تقدم على أصعب قرار ربما يمكن لمراهقة ان تتخذه يومًا.

الباية كانت إشارة من مستشفى بلطيم المركزي إلى مركز شرطة البرلس، جاء مضمونها باستقبال "أ"، 15 سنة، وتقيم بإحدى قرى مركز بلطيم، جثة هامدة، ويزعم أهلها إقدامها على الانتحار بقرص حفظ الغلال أو ما يعرف بالحبة القاتلة.

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المفاجأة الأولى جاءت بعد توقيع الكشف الطبي على الطفلة، التي تبين حملها في الشهر السابع، والتأكد من وفاة الجنين بعد الفحص بالأشعة التليفزيونية، بمعرفة الدكتور عبد الحميد محمد، طبيب النساء والتوليد، والدكتور أحمد الغايش، طبيب الطوارئ بمستشفى بلطيم المركزي، ليكون مصير الجثة الإيداع في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحريات الرائد محمد أبو الخير، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، كشفت هي الأخرى عن وجود علاقة غير شرعية بين الفتاة المنتحرة و"إ.م"، 31 سنة، عامل، ويقيم بنفس القرية.

وكشفت التحريات أن الطفلة المنتحرة حملت سفاحًا من العامل، خلال فترة العلاقة المحرمة، بعدما خدعها بوعود زائفة عن الزواج، لكن وعوده كانت كذرات الهواء التي خرجت من فمه وتبخرت بسرعة البرق لتدخل بعدها الفتاة في حالة نفسية سيئة دفعتها إلى التخلص من حياتها.