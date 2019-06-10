بسبب خلافات مالية.. جزار يذبح تاجر مواشي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت مباحث سوهاج، اليوم الاثنين، غموض العثور على جثة تاجر مواشي مذبوحًا بدائرة مركز المنشأة جنوبي المحافظة، بعدما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

تبين العثور على جثة تاجر في العقد الثالث من العمر مذبوحًا وبه عدة طعنات متفرقة بالجسم ملقى في منطقة مهجورة بدائرة مركز المنشأة، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جزار يقيم بدائرة المركز، بسبب خلافات مالية بينهما، جرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.