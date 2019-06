شاهد.. لحظة ارتطام طائرة مروحية في مبنى بمانهاتن

أعلنت إدارة الحرائق في مدينة نيويورك أنها تتعامل مع حادث تحطم هليكوبتر في مانهاتن.

وكانت طائرة مروحية تحطمت فى مبنى بمنهاتن.

Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/QUIfwC8Rl0 — Tony Aiello (@AielloTV) June 10, 2019

