شاهد.. لحظة ارتطام طائرة مروحية في مبنى بمانهاتن

أعلنت إدارة الحرائق في مدينة نيويورك أنها تتعامل مع حادث تحطم هليكوبتر في مانهاتن. وكانت طائرة مروحية تحطمت فى مبنى بمنهاتن. Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash This is a Twitter Status — Tony Aiello (@AielloTV) Video from @Liz_Aiello shows first responders in Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash pic.twitter.com/QUIfwC8Rl0 — Tony Aiello (@AielloTV) June 10, 2019 Midtown Manhattan heading to scene of reported helicopter crash This is a Twitter Status — Tony Aiello (@AielloTV)

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