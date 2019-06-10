طائرة مروحية تصطدم بمبنى فى مانهاتن

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين، أنطائرة مروحية تحطمت في مبنى
بمانهاتن، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة بتجنب المنطقة وتوقع وجود سيارات الطوارئ.
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