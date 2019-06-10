أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية، الاثنين، أن طائرة مروحية تحطمت في مبنى طائرة مروحية تحطمت في مبنىبمانهاتن، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة بتجنب المنطقة وتوقع وجود سيارات الطوارئ. وسنوافيكم بالتفاصيل..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مروحية تصطدم بمبنى فى مانهاتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.