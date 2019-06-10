نتنياهو: إيران هي التي تهدد إسرائيل علانية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية، وأنها تواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وكتب نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": "قلت حول تصريحات ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، أنه يكذب مرة أخرى".

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وأضاف: "إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير إسرائيل.. إيران تستمر في التموضع عسكريا بسوريا"، وتابع، "أعلنت اليوم بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.. لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية".

وجاءت تعليقات نتنياهو،تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد

جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، بأن "إيران أثبتت التزامها بالاتفاق النووي"، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك من خلال 15 تقريرا". وأكد ظريف أيضا، أن "الخطوات الإيرانية مشروعة ومبنية على الاتفاق النووي"، معربا عن أمله في أن تؤتي جهود ألمانيا وبقية أطراف الاتفاق النووي ثمارها.