أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران هي من يهدد إسرائيل علانية، وأنها تواصل ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وكتب نتنياهو، في تغريدة على "تويتر": "قلت حول تصريحات ظريف وتسريع وتيرة البرنامج النووي الإيراني، أنه يكذب مرة أخرى".
وأضاف: "إيران هي التي تهدد كل يوم وعلنا بتدمير إسرائيل.. إيران تستمر في التموضع عسكريا بسوريا"، وتابع، "أعلنت اليوم بأن إيران تسرع وتيرة برنامجها النووي.. لن نسمح لطهران بتطوير الأسلحة النووية".
وجاءت تعليقات نتنياهو،تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: إيران هي التي تهدد إسرائيل علانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.