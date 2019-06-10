درون صيني قادر على اكتشاف وتدمير مقاتلات الشبح "F-35" الأمريكية

طور معهد "شنيانج" الصيني لصناعة الطيران، "درون" (طائرة هجومية) يطلق عليه Divine Eagle (النسر الإلهي)، مهمته اكتشاف وتدمير مقاتلات الشبح.

وقد تم تطوير Divine Eagle بناء على طلب من الجيش الصيني، وعلى وجه التحديد للكشف عن الطائرات الأمريكية من طراز F-35

والتي تمتلك الولايات المتحدة 700 طائرة منها.

ووفقا لبيانات المعهد، فإن لدى الدرون الهجومي الجديد، أكبر جناح من بين جميع الطائرات الموجودة في الصين، وحتى الأكبر في عالم الطائرات دون طيار.

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والطائرة الجديدة مجهزة بالعديد من المعدات منها رادار ثقيل للكشف عن الأهداف، ويمكنها التحليق على ارتفاع شاهق جدا، ما يجعل اكتشافها للأهداف أسهل من الرادارات الأرضية لكون الأخيرة مقيدة بانحناء سطح الكرة الأرضية.

ووفقا لما تم الكشف عنه من بيانات، فإن "الدرون" يمتلك صواريخ جو - جو بعيدة المدى مثل PL-15 و PL-12D و PL-21.