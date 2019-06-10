الكرملين: بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وولي
وجاء في بيان أصدره الكرملين عقب المكالمة الهاتفية: "بحثت المسائلالحيوية المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ بنود وثيقة إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات الموقعة في ختام المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي
وأضاف البيان أن الطرفين قيما بالإيجاب "العمل المشترك الرامي إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".
وشدد بوتين وآل نهيان أثناء تبادلهما الآراء بشأن أوضاع الخليج، على أهمية الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.
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