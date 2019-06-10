الكرملين: بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا الوضع في الخليج

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وولي

عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا هاتفيا التعاون الثنائي بين البلدين والوضع في منطقة الخليج.

وجاء في بيان أصدره الكرملين عقب المكالمة الهاتفية: "بحثت المسائل

الحيوية المتعلقة بالتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ بنود وثيقة إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات الموقعة في ختام المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ووليعهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، في موسكو في يونيو من العام الماضي".

وأضاف البيان أن الطرفين قيما بالإيجاب "العمل المشترك الرامي إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وشدد بوتين وآل نهيان أثناء تبادلهما الآراء بشأن أوضاع الخليج، على أهمية الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.