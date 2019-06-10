خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء الكويت

جاء ذلك، خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان، أمس.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
رافق الأمير منصور -خلال الاستقبال- الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وكان الأمير منصور، قد وصل في وقت سابق -اليوم- إلى الكويت، وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
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