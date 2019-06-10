خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء الكويت

نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وصاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير، والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

جاء ذلك، خلال استقبال أمير دولة الكويت له في قصر بيان، أمس.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق الأمير منصور -خلال الاستقبال- الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

وكان الأمير منصور، قد وصل في وقت سابق -اليوم- إلى الكويت، وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.