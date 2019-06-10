السفارات في أنقرة وهونج كونج وجاكرتا تقيم احتفالات معايدة

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا، المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، حفل معايدة في مقر السفارة بالعاصمة التركية أنقرة، حضره منسوبو السفارة والمكاتب التابعة لها، وعدد من المواطنين السعوديين الموجودين هناك.

كما أقام القنصل العام للمملكة في هونج كونج، عمر بخيت البنيان، أمس، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حضره منسوبو القنصلية والطلاب الموجودون في هونج كونج.

وخلال الحفل رحب القنصل العام بالطلاب، معربا لهم عن تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، مؤكداً اهتمام القنصلية بكل ما يسهم في مساعدة المواطنين السعوديين في هونج كونج.

من جانبهم، عبر الطلاب السعوديون عن شكرهم وامتنانهم للقنصل العام على هذه المبادرة الكريمة، ومشاركتهم فرحة العيد.

من جهتها، أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا، عاصمة جمهورية إندونيسيا، أمس، في مقرها حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستقبل السفير عصام عابد الثقفي المهنئين بالعيد من أعضاء السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها والجالية السعودية. وقد عبّر الجميع عن تهانيهم بهذه المناسبة الغالية للقيادة الرشيدة ولشعب المملكة.