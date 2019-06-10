نيوزيلندا تسحب قواتها من العراق

ونشرت نيوزيلندا 95 جنديا في 2015 ضمن بعثة تدريب مشتركة مع أستراليا، لدعم عملية متعددة الجنسيات بقيادة أميركية ضد تنظيم داعش. وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي لإعلان هذا القرار «على مدى الـ12 شهرا المقبلة ستخفض نيوزيلندا من عدد جنودها، ثم تنهي هذا الالتزام». من جهة أخرى، أدى نيجرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أمس، اليمين الدستورية رئيسا لإقليم كردستان العراق، ويرتقب أن يقوم -اليوم- بتسمية رئيس حكومة جديد سيكون على الأرجح ابن عمه مسرور بارزاني.
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تسحب قواتها
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