الزياني يستقبل سفيري ألمانيا وأذربيجان

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، في مكتبه بالأمانة أمس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورج راناو.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الخليجية الألمانية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الزياني -أيضا أمس- سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ورشة عمل

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حضر الزياني، في مقر الأمانة بالرياض، أمس، جانبا من ورشة العمل بشأن الأمن المائي في دول مجلس التعاون، التي ينظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال المياه من دول المجلس.

واستمع الزياني إلى شرح عن محاور ورشة العمل، التي تتناول مفهوم الأمن المائي وأبعاده الرئيسة ومؤشرات قياسه، والإستراتيجية الموحدة للمياه بدول المجلس، وترابط أمن واقتصادات المياه بأمن واقتصادات الغذاء والطاقة، ودور القطاع الخاص في قضايا الأمن المائي.

وأشاد الزياني بتنظيم هذه الورشة المهمة، مؤكدا أن الأمن المائي في دول المجلس يمثل أولوية في اهتمامات قادة دول المجلس، منوها بما حققته دول المجلس من إنجازات مهمة في مجال توفير المياه في الدول الأعضاء، مثمنا مشاركة الخبراء والمختصين في هذا المجال التنموي الحيوي في ورشة العمل، لتسليط الضوء على هذه القضايا، وتبادل الآراء والأفكار الكفيلة بمعالجتها.