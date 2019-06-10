157 قتيلا في هجمات مسلحة بـ3 دول أفريقية

ولقي 95 شخصا على الأقل مصرعهم، في قريةٍ وسط مالي تقطنها مجموعة «دوجون» العرقية، في هجوم شنّه مسلحون خلال الليل، وفق ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني، أمس.
كما أوضحت مصادر الشرطة في نيجيريا، وأخرى محلية، أن 43 شخصا على الأقل قتلوا في سلسلة هجمات شنتها «عصابات» ومجموعات مسلحة تبث الرعب في الأرياف على قرى في ولاية زمفارا، شمال البلاد في نهاية الأسبوع.
وفي بوركينا فاسو، قُتل 19 شخصا على الأقل خلال هجوم عنيف في بلدة أربيندا، شمال بوركينا فاسو، على الحدود مع مالي، كما أعلن مصدر أمني ونائب محلي، أمس.
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