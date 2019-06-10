الجيش الليبي يقترب من حسم معركة طرابلس

وقال قائد غرفة عمليات أجدابيا، وآمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، في تصريحات إعلامية، إن «عناصر من قوات الوفاق بدأت في الانسحاب بشكل فردي من محاور القتال، ما يدل على عجز الميليشيات عن الصمود أمام ضربات القوات المسلحة الليبية، ما يشير إلى اقتراب حسم المعركة لصالح القوات المسلحة الليبية».
وأضاف المنصوري، أن قوات حكومة الوفاق تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية لمنع تقدم القوات المسلحة إلى وسط العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية تواصل تقدمها بخطى ثابتة في جميع المحاور.
من جهة أخرى، صوت مجلس الأمن بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا.
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