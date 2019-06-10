عاجل-الانتقالي السوداني يتحفظ على عناصر نظامية متورطة في أحداث كولومبيا

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بيانا، أكد فيه تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حول مداهمة وكر الجريمة المعروف بمنطقة "كولومبيا" وتأثيراتها على الاعتصام حول القيادة العامة، حيث باشرت مهامها فور تشكيلها و توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة. واشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستواصل أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة.

كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته و فقا للوائح و القوانين.