المؤبد لمفتي الإخوان وأحكام متفاوتة لمتهمين آخرين

وأوضحت مصادر أن المحكمة أيّدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 أعوام، و222 متهما بالسجن 5 أعوام. وأضاف، أن المحكمة دانت المحكوم عليهم بـ«ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات». وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الإخوان، والتي صنّفتها السلطات المصرية «تنظيما إرهابيا» نهاية عام 2013.
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