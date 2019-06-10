التحالف: 226 صاروخا أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن إحصائيات خروق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق السويد، بلغت 5083 خرقًا، مضيفا أن أبرز مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني في اتجاه المملكة هي من صعدة وعمران، حيث بلغت مجمل تلك الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات باتجاه المملكة 226 صاروخًا.

انتهاك القانون الإنساني

وأشار المالكي إلى انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني باستخدام الأعيان المدنية بالعمليات العسكرية واستخدام مرافق مائية للتمويه في محافظة صعدة مديرية باقم بالإضافة إلى زراعة الميليشيات للألغام في جنوب البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيدًا بجهود المشروع السعودي «مسام» في نزع الألغام باليمن.

استعادة الشرعية

وأكد المالكي أن التحالف يعمل على جميع المسارات لإنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية في اليمن وأيضًا إعادة اليمن للحاضنة الخليجية والعربية، وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

أصدقاء اليمن

وفي المجال الاقتصادي أشار المالكي إلى أن المجموعة الرباعية وأصدقاء اليمن يعملون على إنعاش الاقتصاد اليمني وللحفاظ على العملة اليمنية، مشيرا إلى استمرار الجهود الإنسانية في اليمن منذ بداية العمليات العسكرية في عام 2018 حيث قدمت دول التحالف ممثلة في جميع الدول الأعضاء مليارا و500 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية، وكان هناك دعم سخي من السعودية والإمارات والكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019.

مساعدة طاقم سفينة إيرانية

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وأشار المالكي إلى عملية إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة «سافيز» والمتواجدة في جنوب البحر الأحمر والذي تم تحويله إلى المستشفى العسكري في جازان، وكذلك قيام قيادة قوات التحالف بإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة التجارية «نافارينو» والمتواجدة في جنوب البحر الأحمر.

ولفت المالكي إلى أنه وضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة للتحالف أطلقت حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المجاورة.

المنافذ الإغاثية

وحول المنافذ الإغاثية لليمن الجوية والبحرية والبرية استعرض المالكي استمرار العمل فيها من خلال التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بداية العمليات العسكرية والتي بلغت في مجملها 47.324 تصريحًا.

كما بلغ عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية في الداخل اليمني خلال الفترة من (27 مايو حتى 02 يونيو 2019) 211 تصريحًا وبلغت خلال الفترة من (03 يونيو 2019م) حتى 10 يونيو 2019) 54 تصريحًا وبشأن التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة من قيادة القوات المشتركة للتحالف شملت النفط والغذاء.

كما استعرض المالكي جهود المساعدات الإنسانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.