مظاهرات أمام مقر «سي إن إن» بسبب تحيزها للرئيس التركي

لندن (الاتحاد)

نظم عشرات المعارضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مظاهرة أمام مقر شبكة «سي إن إن» الأميركية بمدينة أتالانتا بولاية جورجيا احتجاجاً على التغطية الإعلامية المتحيزة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضحت شبكة «بلومبرج» الأميركية في تقرير لها أنه يبدو أن الرئيس دونالد ترامب ليس هو الوحيد الذي يتهم التغطية الإخبارية للشبكة الأميركية الأشهر، ولكن الفرع التركي للقناة يواجه انتقادات متزايدة من المعارضين الأتراك بأنها تفتقر للمصداقية وتنشر مواد إعلامية متعاطفة مع الرئيس التركي وللحزب الحاكم العدالة والتنمية.

ونظم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيس في تركيا، مظاهرات احتجاجية متزامنة خارج مقر سي إن إن في أتلانتا، وسي إن إن نيويورك والبيت الأبيض، مؤكداً أن القناة «بمثابة لسان حال لحكومة حزب العدالة والتنمية في أردوغان، وتنشر عن قصد دعاية كاذبة عن أحزاب المعارضة في تركيا». وقال يورتر أوزكان، ممثل حزب الشعب الجمهوري في الولايات المتحدة، في بيان عبر البريد الإلكتروني «من الواضح أن شبكة سي إن إن ترك تواصل نشر أخبار مزيفة وتقوض المعارضة وتدعم حكومة أردوغان بأمور لا علاقة لها بالصحافة». وأضاف «سنواصل جهودنا حتى تقوم سي إن إن بإلغاء اسمها من فرعها التركي». وفقاً لأوزكان، قالت «سي إن إن» في مارس إنها تحقق في فرعها في تركيا وإنها سترسل فريق تدريب لتعليم موظفي «سي إن إن ترك» على الممارسات الصحفية المناسبة. وعندما طُلب منها التعليق على اتهامات المعارضة، ذكرت الشبكة أن «سي إن إن ترك هي قناة مستقلة، ترخص العلامة التجارية لسي إن إن، ولكن كجزء من هذا الاتفاق يجب أيضاً أن تلتزم بمعايير الشبكة. وقدمت سي إن إن ترك تأكيدات وأدلة على أنها تبذل كل جهد ممكن لتوفير تغطية متوازنة للانتخابات التركية. نحن على اتصال منتظم مع الفرع التركي فيما يتعلق بممارسات الإخراج والتحرير». ورفضت «سي إن إن ترك» التعليق. وحمل بعض المتظاهرين خارج مكتب سي إن إن في أتلانتا لافتات كتب عليها «توقف عن التلاعب بالانتخابات في إسطنبول»، في إشارة إلى إعادة جدلية للتصويت في الانتخابات البلدية هناك في يونيو بعد الهزيمة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان في مارس. ويضغط أردوغان على أتباعه للنزول بكثافة في انتخابات يوم 23 يونيو المعادة في إسطنبول لاسترداد المدينة الأهم في تركيا والتي تعتبر مؤشراً كبيراً على الانخفاض الحاد في شعبية الرئيس التركي بعد خسارة أحد معاقل حزبه الرئيسة.