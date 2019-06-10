مقتل شخص بعد سقوط مروحية فوق مبنى في نيويورك الأميركية

قتل شخص واحد، على الأقل، جراء سقوط طائرة عمودية على مبنى وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك، اليوم الإثنين، وذلك حسبما أكدت قوات الدفاع المدني في نيويورك على حسابها على موقع "تويتر".

وقال أندرو كومو حاكم نيويورك من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد أدى لإلحاق الضرر بأشخاص.

وذكرت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية أن شخصاً على الأقل قد أصيب جراء الحادث.

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وأوضح كومو أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وإن نيران اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.

وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

ساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها.