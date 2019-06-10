19 قتيلاً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

أعلن مصدران رسميان، اليوم الإثنين، مقتل 19 شخصاً على الأقل، مساء الأحد، خلال هجوم عنيف في بلدة أربيندا، شمال بوركينا فاسو.
وصرح نائب محلي، طالباً عدم كشف اسمه، أن "عشرات من المسلحين نفذوا هجوماً في بلدة اربيندا وقتلوا عدداً كبيراً من الأشخاص بالرصاص".
وأضاف أن "الهجوم وقع الأحد بين الساعة 15,00 والساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) عندما فتحت مجموعة من الأفراد النار على سكان من القرية".
وقال المصدر الأمني "عُثر على 19 جثة"، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن الضحايا الآخرين المحتملين تتواصل.
وأوضح النائب المحلي أن اجتماع أزمة عقد الاثنين "لتقييم الوضع بدقة".
وذكر المصدر الأمني أن ثلاث سيارات تم اعتراضها صباح الأحد في أربيندا ثم أحرقت وقتل رجال مسلحون سائقاً.
وتقع هذه البلدة الريفية على بعد 90 كيلومتراً من دجيبو، عاصمة مقاطعة سوم، شمال بوركينا فاسو، وتشهد هجمات متكررة ودامية تشنها جماعات إرهابية.
وقد سجلت أربيندا سلسلة من الهجمات الدامية في الأشهر الأخيرة، حيث تقوم قوات الدفاع والأمن بعملية كبيرة "لمكافحة الإرهاب" في المنطقة.
وفي نهاية أبريل، قُتل أربعة ركاب في حافلة تربط دوري بأربيندا. وفي أوائل إبريل، وفي أربيندا أيضاً، قتل 62 شخصاً في هجمات إرهابية تلتها مواجهات طائفية.
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