مصر: حكم نهائي بالسجن المؤبد بحق قيادي إخواني وداعية



أيدت أعلي محكمة طعون مصرية، الإثنين، حكمًا بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق عضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن البر، الملقب إعلاميا بـ"مفتي الإخوان"، والداعية صلاح سلطان و20 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الفتح" تعود إلى صيف 2013، وفق مصدر قضائي.



وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام، فإن "محكمة النقض قضت اليوم، (حضوري للمتهمين ) بتـأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في سبتمبر/أيلول 2017،، بالسجن المؤبد بحق 22 متهما أبرزهم البر، وسلطان ، بجانب تأييد أحكام بالسجن من 5 إلى 15 سنة بحق 290 آخرين.



ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر اليوم نهائيًا وغير قابل للطعن عليه مرة أخرى.



وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس/آب 2013، احتجاجًا على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في 14 من الشهر ذاته.



وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام الراحل، هشام بركات، في 24 فبراير/شباط 2014، بإحالة 491 متهمًا (364 حضوري منهم 52 حكم بالبراءة، 312 إدانة بالسجن) إلى محكمة الجنايات.



ووجهت النيابة تهما نفاها المتهمون، ودفاعهم بينها "ارتكاب أحداث عنف وقتل 44 شخصًا واعتداء على قوات الشرطة وإصابة 59 بينهم 22 من قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات".



ومن أبرز ضحايا أحداث ذلك اليوم، عمار بديع، نجل مرشد جماعة الإخوان محمد بديع المحبوس حاليًا في عدة قضايا.



المصدر: الاناضول