كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة رئيس المحكمة العليا في الجزائر والنائب العام لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس المؤقت لدولة الجزائر مساء يوم الإثنين تغييرات عدة في القطاع القضائي.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس عبد القادر بن صالح، عيّن عدة إطارات في قطاع العدالة وأنهى مهام اثنين آخرين.

Advertisements

وجاء في بيان الرئاسة أنه تم تعيين "عبد الرشيد طبي رئيساً أولاً للمحكمة العليا وعبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة العلياو بيطام عبد المجيد مديراً عاماً للموارد البشرية بوزارة العدل وحمدان عبد القادر مفتشاً عاماً بوزارة العدل و جعرير عبد الحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل و قاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

كما أنهى رئيس الدولة مهام فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء تيبازة وملاك عبد الله بصفته محامياً عاماً لدى المحكمة العليا.

وفي بيان منفصل، أشارت الرئاسة أيضاً إلى تعيين درواس بشير مديراً عاماً للديوان الوطني للخدمات الجامعية، خلفاً لبوكليخة فاروق الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".