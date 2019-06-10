عاجل.. تحطم مروحية في مبنى بمانهاتن في نيويورك (فيديو)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك الأمريكية، الإثنين، أن طائرة مروحية تحطمت في مبنى بمانهاتن، فيما طلبت شرطة نيويورك من العامة بتجنب المنطقة وتوقع وجود سيارات الطوارئ.

ووفقاً لما نقلت شبكة "cnn" أن حاكم نيويورك أندرو كيومو، قال إن المعلومات الأولية تشير إلى هبوط اضطراري للطائرة المروحية على سطح المبني ووقوع حريق. وأضاف أن سكان المبنى شعروا بهزة كبيرة لكن لم يتعرض أحد منهم للأذى.

وتابع حاكم نيويورك بالقول إن هناك ضحايا نتيجة الحادث لكن لم يتم تحديد عددهم بعد. فيما أفادت مصادر أمنية بسقوط قتيل على الأقل إثر حادث تحطم المروحية خلال محاولة هبوطها.