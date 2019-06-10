كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تؤكد تأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجلس الوزراء الكويتي تضامن الكويت مع مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي -في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين- إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

وجددت الحكومة الكويتية موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره مهما كانت الدوافع.