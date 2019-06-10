كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الأقصى: شد الرحال إلى المسجد يبدد مخططات الاحتلال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك هو الذي يبدد المخططات الصهيونية الذي يريد أن يفرضها المتطرفون ويريد أن يفرضها أيضًا شرطة الاحتلال بهذه الجولات الابتزازية في داخل المسجد الأقصى.

وأضاف مدير المسجد الأقصى المبارك، خلال لقائه مع مراسل الغد من باب الأسباط في القدس المحتلة ضياء حوشية عبر النشرة الإخبارية مع الإعلامية داليا نجاتي، أننا نرسل رسالة من هنا أن المسجد الأقصى الحفاظ عليه عقيدة لكل المسلمون حول العالم.

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وأوضح أنه مهما عمل جنود الاحتلال على تخويف الفلسطينيين من أفعال لن يتركوا المسجد الأقصى حتى آخر نفس في حياتهم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى، استجابة لدعوة جمعيات استيطانية متطرفة لتكثيف اقتحامات الأقصى بمناسبة ما يسمى بـ عيد نزول التوراة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن أكثر من مائة وأربعين مستوطنا دنسوا باحات المسجد الأقصى، ودخلوا في مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، حيث ينتشر أفراد من الشرطة والقوات الخاصة في ساحات المسجد، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين.