مباشرة بعد مواجهة “الأسود” بمراكش.. منتخب زامبيا “يطير” للإمارات لمواجهة الكوت ديفوار

توصل الاتحاد الزامبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع نظيره الإفواري، من أجل تنظيم مباراة ودية تجمع منتخب البلدين، بأبوظبي الإماراتية، في إطار تحضيرات “الفيلة” لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام، هذا الشهر، في الملاعب المصرية.

وحسب صحيفة “zambianfootbal” الزامبية، اليوم، فإن المباراة ستقام في 19 من شهر يونيو الجاري، أي قبل يومين فقط من الانطلاق الرسمي للتظاهرة و5 أيام من أول مباراة للكوت ديفوار، في المنافسة، أمام جنوب إفريقيا، في إطار المجموعة الرابعة.

وسيتوجه المنتخب الزامبي لأبوظبي، من المغرب، مباشرة بعد مواجهة المنتخب المغربي في مراكش.

وكان المنتتخب الزامبي، قد خاض أمس الأحد، أولى مبارياته الودية، أمام المنتخب الكاميروني، وانتهت بهزيمته بهدفين مقابل هدف واحد، كما فازت الكوت ديفوار، الجمعة، في لقاء ودي، على جزر القمر، بثلاثة أهداف لهدف واحد.