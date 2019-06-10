زيارة لمجرد.. تقليد بين الفنانين المغاربة والعرب بباريس

يواصل فنانون مغاربة زيارة الفنان سعد لمجرد، في عاصمة الأنوار، باريس، الممنوع من مغادرتها، كلما أتيحت لهم فرصة زيارتها.

وزارت المغنية إلهام قروي لمجرد، نهاية الأسبوع الماضي، إذ نشرت صورة رفقته، وظهرا في محل لبيع الملابس الجاهزة.

وسبق أن زار الفنان الشاب يونس، في شهر رمضان الماضي، لمجرد في باريس، إذ تناول وجبة الإفطار رفقته، وشقيقه علي، ووالده الفنان البشير عبدو.

واستقبل لمجرد في رمضان، كذلك، الفنان المصري، محمد رمضان، وذلك لإتمام التحضير لفيديو كليب مشترك بينهما، والذي ولدت فكرته قبل دخول لمجرد لدوامة الاتهامات في فرنسا.

وفي الشهور الماضية، تردد فنانون آخرون على زيارة “لمعلم”، كان من بينهم بدر سلطان، وزكرياء الغافولي، وأسماء لمنور، واللبناني عاصي الحلاني، وأسماء لمنور، وأمينوكس، وريدوان.