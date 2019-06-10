شيع العشرات من المواطنين، في جو من الأسى، والغضب، مساء أمس الأحد، في دوار مسغونة نواحي الفقيه بن صالح، جنازة المرأة، التي قتلها زوجها بطريقة بشعة.
وقال أب الضحية لـ”اليوم24″ إن زوج ابنته “القاتل”، أقدم على جريمته الشنعاء بينما كانت الضحية نائمة، وعمد إلى ذبحها، وطعنها 39 مرة، أمام أمه، ثم حاول الفرار قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من القبض عليه.
وأكد الأب أن عائلته لن تسامح هذا المعني بالأمر على فعلته البشعة، إذ طالب المسؤولين بتحقيق العدالة، ومعاقبته بأشد العقوبات، بعد أن تسبب في مقتل ابنته، خصوصا أنه كان كثير الاعتداء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. في جنازة المرأة التي قتلها زوجها.. أب الضحية: لن أسامحه فقد ذبحها أمام أمه -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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