قتيل في إصطدام طائرة بأحد مباني مانهاتن وسط نيويورك الأمريكية

أسفر حادث إصطدام طائرة بأحد مباني مانهاتن وسط نيويورك الأمريكية، قتيل والحصيلة مرشحة إلى الإرتفاع، بحسب ما أعلنت عنه الصحف الأمريكية.

وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية، أكدت بأن مروحية إصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي “مانهاتن”، أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري، في ظروف جوية سيئة.

وأضافت دائرة الإطفاء، في منشور على حسابها في “تويتر”، أن أفرادا من فريق الإطفاء يعملون في مكان الحادث.

كما يتألف المبنى الذي اصطدمت به المروحية من 54 طابقا.

ويشار إلى أنه، لا توجد أي معلومات بشأن ما إذا كان الحادث عملاً إرهابياً مفتعلاً أم أن الطائرة إصطدمت أثناء محاولتها الهبوط.