عاجل.. إصطدام طائرة بأحد مباني مانهاتن وسط نيويورك الأمريكية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية، أكدت بأن مروحية اصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي “مانهاتن”، أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري، في ظروف جوية سيئة.
وأضافت دائرة الإطفاء، في منشور على حسابها في “تويتر”، أن أفرادا من فريق الإطفاء يعملون في مكان الحادث.
ويتألف المبنى الذي اصطدمت به المروحية من 54 طابقا.
و لا توجد أي معلومات بشأن ما إذا كان الحادث عملاً إرهابياً مفتعلاً أم أن الطائرة اصطدمت أثناء محاولتها الهبوط.
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