إطفاء نيويورك تكشف تفاصيل ارتطام طائرة بمبنى في مانهاتن

وقالت الإطفاء، إن "مروحية اصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة".

وأضافت دائرة الإطفاء في منشور على حسابها في "تويتر"، أن أفرادا من فريق الإطفاء يعملون في مكان الحادث.



وكانت وسائل إعلام أميركية، اعلنت، اليوم الاثنين، عن ارتطام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك".