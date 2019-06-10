محمد بن زايد ورئيس وزراء اليمن يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، ومعين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.



والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء اليمن، في العاصمة أبوظبي، وأجريا مباحثات حول العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات على الساحة اليمنية.



واستعرض الجانبان أيضاً الجهود المبذولة على المستويات كافة والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها الإمارات، من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه وتجاوز التحديات التي يواجهها.



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وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيده التزام الإمارات بدعم الشعب اليمني الشقيق وعودة الأمن والاستقرار إلى بلاده.



وشدد على نهج الإمارات الأصيل والثابت الذي تأسست عليه في مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة، وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياهم وصون الأمن القومي العربي.



من جانبه ثمّن رئيس الوزراء اليمني الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندة اليمن وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، خاصة تأهيل المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة، والتي تعد ركائز أساسية لعودة الحياة الطبيعة والاستقرار إلى مناطق اليمن كافة، وترسيخ أمنه وتحسين مختلف جوانب الحياة فيه.



وأشاد عبدالملك بالوقفة الأخوية التاريخية النبيلة لدولة الإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والوقوف إلى جانب شعبه.