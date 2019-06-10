"العسكري السوداني" يتحفظ على أفراد أمن تورطوا بأحداث كولمبيا

كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الإثنين، عن التحفظ على أفراد أمن تورطوا في أحداث العملية الأمنية بمنطقة كولمبيا المحيطة بساحة الاعتصام في الخرطوم.

وقال المجلس العسكري، في بيان، إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث التي صاحبت العملية الأمنية التي نفذت مداهمة لوكر الجريمة بمنطقة كولمبيا، توصلت لمعلومات تشير لتورط عدد من المنتسبين للقوات النظامية، وتم التحفظ على الأفراد تمهيداً لتقديمهم للقضاء.

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وأصدر المجلس العسكري بياناً، الإثنين، نشرته وكالة السودانية الرسمية "سونا" جاء فيه: "إنه لن يتأخر عن محاكمة كل من تثبت إدانته وفقاً للوائح والقوانين، واللجنة ستواصل التحقيق لكشف الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة".

وبدأت اللجنة التي شكلتها النيابة العامة في السودان للتحقيق في أحداث اعتصام الخرطوم، أعمالها، واستجوبت عدداً من الشهود، الخميس الماضي.

وذكر المجلس العسكري أن تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتعريفه جميع الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية التي نفذت مداهمة لوكر الجريمة فيما يعرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة.

وكانت قوات الأمن السودانية نفذت الأسبوع الماضي عملية أمنية للقبض على عدد من الخارجين عن القانون في بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا، وصاحبت تلك العملية تجاوزات من جانب القوات.